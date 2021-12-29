شركة هواوي تطلق أول نظارة ذكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق أول نظارة ذكية مزودة بنظام التشغيل HarmonyOS الخاص بها.



وأكدت الشركة الصينية على أن النظارة الذكية الجديدة توفر العديد من الوظائف المتطورة اعتمادا على نظام التشغيل وبعض المستشعرات والسماعات والميكروفونات المدمجة.

وأشارت شركة هواوي إلى أن الموديل الجديد من النظارة الذكية x Gentle Monster Eyewear II يأتي بمظهر غير ملفت للأنظار وبالكاد يمكن تمييزه عن النظارات التقليدية، ويمكن الاختيار ما بين 3 إطارات مختلفة، حتى تتناسب النظارة الذكية مع المظهر الخاص بالمستخدم بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

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ويتم اقتران النظارة الذكية بالهاتف الذكي عن طريق تقنية البلوتوث، وقامت الشركة الصينية بتركيب السماعات والميكروفونات المدمجة في إطار النظارة الذكية، حتى يتمكن المستخدم من إجراء المكالمات الهاتفية أو الاستماع إلى الإشعارات الواردة، وعند ارتداء النظارة فإن المستخدم يتعرف بشكل تلقائي على توقعات الطقس ومواعيده وفقا لما هو مسجل في التقويم الخاص به.

وأكدت الشركة الصينية على أنه يمكن دمج النظارة الذكية في التطبيقات، بحيث يمكن عرض المعلومات حول رحلة الطيران المقبلة في الوقت الفعلي وإبلاغ المستخدم بأي تأخير محتمل، ويتيح السطح الحساس للمس الموجود على إطار النظارة الذكية إمكانية التحكم في شدة الصوت أو تشغيل الموسيقى أو قبول المكالمات الهاتفية.

ومن الوظائف المثيرة أيضا في قيام شركة هواوي بجمع البيانات من مستشعرات الحركة لكي تساعد المستخدم على اتخاذ الوضعية الصحية وحماية العمود الفقري، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 16 ساعة في حالة الاستعمال العادي، وتمتاز النظارة الذكية الجديدة بالحماية ضد المطر وفقا لفئة الحماية IPX4، ولم تعلن الشركة الصينية عن أية تفاصيل بشأن موعد إطلاق النظارة الذكية الجديدة في الأسواق العالمية أو أسعارها المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.