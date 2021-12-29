شاومي تطلق هاتفها الذكي Xiaomi 12 الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة شاومي الصينية عن إطلاق هاتفها الذكي Xiaomi 12 الجديد، والذي يعتمد على معالج كوالكوم Snapdragon 8 المدمج من الجيل الأول.



بالإضافة إلى شاشة 6.28 بوصة وكاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابيسكل.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة AMOLED قياس 6.28 بوصة وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز وتبلغ درجة السطوع 1100 نيت ويبلغ الحد الأقصى لمستويات سطوع 16000، وقد قامت الشركة الصينية بحماية شاشة الهاتف الذكي الجديد بزجاج Gorilla Glass Victus مع توافر سماعات ستريو من هارمان كاردون.

وتروج الشركة الصينية لهاتفها الذكي الجديد من خلال كاميرا ثلاثية على الجانب الخلفي مع مستشعر سوني IMX766 بدقة 50 ميجابيكسل، وتعمل كاميرا الزاوية الواسعة للغاية بدقة 13 ميجابيكسل وتأتي كاميرا الماكرو بفتحة F/2.4، وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابيكسل مع تحسين وظيفة HDR من أجل التقاط صور السيلفي بجودة فائقة أثناء الليل.

ويزخر الهاتف الذكي Xiaomi 12 الجديد بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 و256 جيجابايت، ولم تعلن الشركة الصينية عن موعد طرح هاتفها الذكي الجديد في الأسواق العالمية أو أسعاره المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.

شهدت سوق الهواتف طرح مجموعة مثيرة من الهواتف الذكية خلال 2021، وفي هذه السلسلة تسلط "العين الإخبارية"، الضوء على أبرز تلك الهواتف.

من بين أبرز هواتف العام 2021 كان هاتف شاومي Mi 11 Lite الذي طرح في مصر خلال مايو/أيار 2021، ضمن هواتف الفئة الاقتصادية.

وهاتف Xiaomi Mi 11 Lite، الذي طرحته شركة الهواتف العملاقة، هو الأرخص ثمنا في سلسلة Mi 11.

ويحتوي هاتف Mi 11 Lite على شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة، وبجودة عرض Full HD بلس، ومعدل تحديث يبلغ 90 هيرتز، كما تدعم الشاشة عرض مليار لون مع زجاج Gorilla Glass 5 الأشد متانة.

ويعمل هاتف Mi 11 Lite بواسطة معالج Snapdragon 732، ثماني النواة.

ويتمتع الهاتف بذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت، أو 8 جيجا والذاكرة UFS 2.2.

وفي الخلف، يحتوي Mi 11 Lite على إعداد ثلاثي الكاميرا، إذ تأتي الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 5 ميجابيكسل، فيما يتضمن كاميرا سيلفي واحدة تأتي بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/2.5 تدعم "HDR" و"Panorama".

ويأتي هاتف Mi 11 Lite الجديد ببطارية سعة 4250 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع حتى 33 واط.

كما يعمل الهاتف بنظام MIUI 12 استنادا إلى نظام التشغيل Android 11.

يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، وهي: الأسود والأزرق والوردي، وطرح هاتف Mi 11 Lite الجديد للنسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 4999 جنيها مصريا، أما النسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام تم طرحها بـ5299 جنيها مصريا.