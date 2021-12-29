المتحور أوميكرون يدمر خططاً أمريكية لعودة العمل من المكاتب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

لم يتسبب تفشي سلالة أوميكرون سريعة الانتشار والعدوى من فيروس كورونا فقط فى زيادة أعداد المصابين بل أدى إلى تراجع الكثير من الشركات الأمريكية حالياً عن خطط لإعادة فتح مكاتبها لاتباع سياسة هجين مابين العمل بالمنازل والمكاتب أو العودة إلى العمل بدوام كامل من المكاتب فى أوائل العام الجديد 2022 .



وبدت العديد من هذه الخطط غير محددة في سبتمبر (أيلول)، عندما أدى ارتفاع حالات سلالة دلتا إلى إعادة المسؤولين التنفيذيين النظر في خططهم المتفائلة، حسبما أفادت صحيفة "لوس أنجليس" الثلاثاء.

ويبدو أن سلالة أوميكرون أقل فتكا، حيث تنتج عنها أعراض أخف من دلتا، لكن الدراسات تثبت أن أوميكرون أشد عدوى. ويسبب هذا تأجيل الشركات خطط إعادة فتح مقارها، ولا يتم تقديم مواعيد جديدة في حالات عديدة.

وما زالت تخطط شركة فيسبوك لإعادة فتح مقارها في 31 يناير (كانون الثاني)، إلا أن الموظفين القادرين على العمل عن بعد يمكنهم التقدم لجعله نظام العمل الاعتيادي.

كما لم يؤثر أوميكرون كثيرا على خطط شركة "دورداش" لتوصيل الطعام للمنازل.

وقررت الشركة في سبتمبر (أيلول) عدم انتظار تاريخ محدد لعودة موظفي الشركة إلى المكاتب.

وصرح متحدث باسم الشركة بأنها ستعطي موظفيها إخطارا لإمهالهم 60 يوماً بمجرد أن تتأكد الشركة من خططها