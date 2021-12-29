تعرف على كيفية نقل الدراجات الهوائية في السيارة بشكل صحيح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نصح نادي الدراجات الهوائية بتثبيت الدراجة عند نقلها بالسيارة جيدا حتى لا تضر بركاب السيارة أو مستخدمي الطريق الآخرين.



وحذر خبراء النادي الألماني من أن الخطأ أو الإهمال في تثبيت الدراجة الهوائية بشكل سليمة داخل السيارة أو على قضبان السقف أو على الباب الخلفي قد يعرض حياة ركاب السيارة أو مستخدمي الطريق الآخرين للخطر في حال سقوط الدراجة الهوائية على الطريق أثناء عمليات المناورة أو الكبح الشديدة.

وأوضح النادي أنه يجب إزالة جميع ملحقات الدراجة التي قد تسقط أثناء السير على الطريق مثل زجاجات الماء والبطاريات،

كما قال نادي الدراجات أنه يجب في البداية التحقق من إحكام مسامير الحامل، ومن الأفضل تثبيت الإطار على أعمدة الحامل مع تثبيت الإطارات بالأربطة، مشيرا إلى ان \الأربطة الإضافية يمكنها أن تقلل من اهتزاز الدراجة وبالتالي تقليل الضوضاء التي قد تنجم عن عملية نقل الدراجات.

كما أوضح النادي انه عند نقل الدراجة أعلى سقف السيارة يتعين مراعاة حمل السقف المسموح به، مع مراعاة تغير خصائص القيادة في المنعطفات وعند هبوب الرياح العرضية، فضلا عن زيادة طول مسار الكبح وتباطؤ التسارع.

ونصح الخبراء الألمان القيام بتجربة بعض عمليات القيادة قبل السير مثل الكبح للتعرف على التغيرات في خصائص القيادة بشكل أكثر دقة، وعادة تتضمن إرشادات الشركة المنتجة السرعة التي يمكن السير بها مع كل نظام لحمل الدراجات الهوائية.

وهناك ثلاث طرق لنقل الدراجات على السيارة، هي: على السقف؛ حيث يتوفر حامل سقف مخصص يمكن تثبيت الدراجة عليه، وهناك الحامل الخلفي المثبت على الباب، كما أن هناك حامل دراجات منفصل يمكن جره بالسيارة.