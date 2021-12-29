شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 4 إصابات جديدة بمتحور أوميكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة (كورونا) بتونس محجوب العوني إنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بمتحور (أوميكرون) سريع الانتشار في البلاد، وجميعها وافدة من خارج البلاد.

وأضاف العوني -في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء- أن نتائج التقطيع الجيني الذي أجراه معهد (باستور) خلال اليومين الأخيرين لأربع حالات وافدة أثبتت أنها مصابة بمتحور (أوميكرون).

وأوضح أن هذه الحالات الحاملة للفيروس تعود لأربعة مسافرين وفدوا إلى تونس مؤخرًا، مؤكدا أن الفرق الصحية رصدت حالات الإصابة المذكورة خلال إجرائها لعمليات التحليل السريع.

ولفت إلى أن السلطات الصحية وجهت جميع الحالات الحاملة للفيروس إلى مركز للحجر الصحي الإجباري حيث تخضع للمراقبة الطبية ثم رفعت عينات من الفيروس لإجراء التقطيع الجيني الذي أكدت نتيجته أن الحالات الأربع جميعها مصابة بمتحور "أوميكرون".

ورجح إمكانية ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بمتحور "أوميكرون"، مؤكدا أن معهد "باستور" يواصل إجراء عمليات التقطيع الجيني لعينات مرفوعة من أشخاص يشتبه في إصابتهم بالمتحور شديد الانتشار.