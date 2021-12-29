شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السعودية يؤكد حرص بلاده على استقرار ووحدة السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله - خلال اتصال هاتفي ، أجراه مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك - حرص المملكة على استقرار ووحدة السودان، وتشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن.

وأشار الأمير فيصل - خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)/الثلاثاء/ - إلى ضرورة التوافق بين المكونين العسكري والمدني لما فيه مصلحة السودان وشعبه الشقيق.