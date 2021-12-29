شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الفلسطينية: تسجيل 13 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال كمال الشخرة، المتحدث باسم الوزارة، إن إجمالى الإصابات المُسجلة بالمتحور الجديد فى فلسطين ارتفع إلى 48 إصابة، من ضمنها حالة واحدة فقط فى قطاع غزة.

وتكمن خطورة المتحور الجديد فى أنه يحمل على غلافه الخارجى عددًا كبيرًا من الطفرات وهو ما يُصعب على الجهاز المناعى التصدى له.

والسبت الماضى، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور كمال الشخرة، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون" ليرتفع عدد الإصابات بهذا المتحور إلى 23 حالة فى البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية فى تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين": "يرتفع عدد الإصابات فى فلسطين إلى 23 إصابة (بمتحور أوميكرون) فى مختلف المحافظات".

وأضاف: "فى حال عدم التزام المصابين بالحجر المنزلى فإن وزارة الصحة ستوصى بإعادة مراكز حجر صحية خاصة، كما كان عليه الأمر فى مدنية أريحا".

وأشار إلى أن المرضى المصابين بمتحور "أوميكرون" لا يعانون من أعراض شديدة حتى الآن، وقال: لدينا زيادة فى دخول المستشفيات، حيث تعالج 103حالات حاليا فى مستشفيات الضفة الغربية.