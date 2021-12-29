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شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة بيشة» تعلن موعد وآلية استقبال طلبات القبول لـ«طلبة المنح» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة بيشة، مساء أمس الثلاثاء، عن موعد وآلية استقبال طلبات القبول لطلبة المنح.
وقالت جامعة بيشة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه تم بدء استقبال طلبات القبول لطلبة المنح الداخلية والخارجية لغير المواطنين.
كما أوضحت الجامعة، تفاصيل المستندات المطلوبة، وآلية التقديم، موضحة أن التقديم متاح بداية من يوم 2 يناير 2022 وحتى 9 يناير 2022م.
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