شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط قتلى ومصابين بين صفوف الحوثيين بنيران الجيش اليمنى فى مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قُتل عدد من عناصر الحوثى وأُصيب آخرون، بمدفعية الجيش اليمنى وغارات لمقاتلات التحالف العربى فى جبهات متفرقة بمحافظة مأرب.

وأوضح الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، اليوم الثلاثاء - أن مدفعية الجيش استهدفت آليات قتالية ومواقع متفرقة للحوثيين فى الجبهات الغربية والجنوبية لمأرب، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا، وتدمير آليات وعربات قتالية تابعة لها.

وبالتزامن شنت مقاتلات التحالف العربى غارات جوية على مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثى فى مواقع متفرقة جنوب مأرب، تكبدت خلالها إلى خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح.