شكرا لقرائتكم خبر عن "سانا": حاجز للجيش السورى يعترض 5 آليات للجيش الأمريكى بريف الحسكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الثلاثاء، بأن حاجزا للجيش السورى اعترض رتلا للقوات الأمريكية مؤلفا من 5 آليات، بعد محاولته الدخول إلى قرية الدردارة بريف الحسكة الشمالى الشرقي.

وأجبر حاجز للجيش العربى السورى رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكى مؤلفاً من 5 آليات على التراجع أثناء محاولتهم الدخول إلى قرية الدردارة فى ريف أبو راسين بريف الحسكة الشمالى الشرقي.

وفى الـ 26 من الشهر الجارى اعترض حاجز للجيش العربى السورى أربع مدرعات للاحتلال الأمريكى أثناء مرورها فى مزرعة شويش التابعة لناحية تل تمر فى الريف الشمالى الغربى لمحافظة الحسكة وأجبرها على التراجع ومغادرة المنطقة”.

وكانت الوكالة الرسمية قالت إن حاجزا للجيش السورى اعترض قبل يومين رتلا لقوات الجيش الأمريكى فى محيط تل تمر بريف الحسكة الشمالى الغربي، وأجبره على التراجع والمغادرة.

وفى الـ 18 من الشهر الحالى اعترض حاجز آخر للجيش السورى رتلاً من 5 عربات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكى خلال محاولته العبور من قرية منسف تحتانى بريف تل تمر بشمال غرب الحسكة وأجبره على مغادرة المنطقة.