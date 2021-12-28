شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تعلن مقتل 4 عناصر من داعش فى جبال حمرين بمحافظة ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت خلية الإعلام الأمنى العراقي، مقتل 4 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، ضمن سلسلة جبال حمرين فى محافظة ديالى.

وذكر بيان للخلية - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء - أنه فى إطار استمرار قيام عمليات ديالى بواجباتها النوعية ولليوم الثالث على التوالي، تمكنت قوة من اللواء الآلى 34 فى الفرقة التاسعة وبعد الاشتباك مع عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى من قتل 4 إرهابيين أثناء البحث والتفتيش ضمن سلسلة جبال حمرين، مشيرة إلى أن العملية لا تزال مستمرة.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن القوات الأمنية العراقية عثرت على 13 وكرًا لعصابات داعش الإرهابي في محافظة ديالى.