شكرا لقرائتكم خبر عن «أبشر» توضح خطوات الاستفادة من خدمة ذوي شهداء الواجب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دعت منصة أبشر للاستفادة من خدمة ذوي شهداء الواجب التي تقدمها الأحوال المدنية عبر المنصة. وأوضحت أن خدمة ذي شهداء الواجب يستفيد منها كلاً من الوالدين والزوجة وأبناء شهداء الواجب. وأشارت إلى أن طريقة الدخول للخدمة تتمثل في 3 خطوات كالتالي: 1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات من تبويب خدماتي . 2 – اختيار الأحوال المدنية . 3 – اختيار خدمة ذوي شهداء الواجب.

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