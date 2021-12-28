آسوس تطلق اللاب توب ProArt StudioBook 16 OLED الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة آسوس عن إطلاق جهاز اللاب توب ProArt StudioBook 16 OLED الجديد.



وأوضحت الشركة التايوانية أن جهازها الجديد يمتاز بمعالجات إنتل Tiger Lake-H فائقة الأداء أو معالجات Ryzen 5000 من AMD مع دعم لوحة التتبع وقلم إدخال البيانات.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لجهاز اللاب توب ProArt StudioBook 16 OLED الجديد على شاشة OLED قياس 16 بوصة وبدقة الوضوح الفائق 4K (3840 x 2400 بيكسل) وبنسبة باعية 16:10، وتمتاز بدرجة سطوع 400 نيت مع دعم معيار VESA DisplayHDR TrueBlack 500 وتغطية نطاق الألوان DCI-P3 بالكامل، وينبض بداخل الموديل الأساسي معالج إنتل Core i9-11900H أو Ryzen 9 5900HX من AMD مع بطاقة الرسوميات نفيديا GeForce RTX 3070.

ويزخر الموديل Pro بمعالجات محطات العمل حتى إصدار إنتل Xeon W-11955M وبطاقة الرسوميات Nvidia RTX A5000، وتروج الشركة التايوانية لجهازها الجديد من خلال العديد من المزايا المتطورة مثل لوحة تتبع كبيرة مع دعم قلم إدخال البيانات، وتعمل طارة آسوس Dial للتحكم في العديد من وظائف برامج أدوبي Photoshop وLightroom وAfter Effects وPremiere،

ويشتمل اللاب توب الجديد على سماعات فائقة الجودة من هارمان كاردون وكاميرا ويب فائقة الدقة مع دعم وظيفة ويندوز Hello وغالق للحفاظ على الخصوصية.

وأشارت الشركة التايوانية إلى توافر منافذ PCIe 4.0 وThunderbolt 4 في الموديل المزود بمعالجات إنتل مع ذاكرة وصول عشوائي DDR4-3.200 بسعة تصل إلى 64 جيجابايت، ويشتمل اللاب توب الجديد على اثنين من منافذ USB-C واثنين من منافذ USB-A ومنفذ HDMI 2.1 ومنفذ إيثرنت وقارئ بطاقة الذاكرة SD Express مع بطارية سعة 90 وات ساعة.