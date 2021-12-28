شركة مازيراتي تطلق النسخة الكابريو من MC20

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة مازيراتي عن طرح النسخة المكشوفة من سيارتها MC20 ثنائية المقاعد.



وأفادت الشركة الإيطالية أن السيارة الكابريو الجديدة يزأر بداخلها محرك تربو مزدوج سداسي الأسطوانات V6 سعة 2.9 لتر بقوة 630 حصانا/730 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

ويتم نقل قوة المحرك إلى عجلات الدفع عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات.

وتعتمد السيارة على سقف صلب قابل للطي، مع هيكل أحادي وجسم مصنوع من المواد المركبة وألياف الكربون،.

وتأتي السيارة بطول 4.70 متر، ومن المتوقع انخفاض السرعة القصوى للسيارة الكابريو عن النسخة الكوبيه والبالغة 325 كلم/س.

ومنتصف 2021 أطلقت مازيراتي الموديلات الخاصة Ghibli Operanera وGhibli Operabianca الجديدة، بالتعاون مع Fragment اليابانية الرائدة في أزياء الشارع.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها Ghibli في خط التجهيزات Gran-Lusso تمثل الأساس، الذي بنيت عليه النسخ الخاصة. وتأتي هذه الموديلات الجديدة باللون الأبيض أو الأسود.

وتتميز السيارات الخاصة من خلال التصميم الجذاب لشبكة المبرد، وتوقيعات على جسم السيارة توضح حصرية السيارة، مع عجلات مصنوعة من معدن خفيف قياس 20 بوصة ومطلية باللون الأسود المطفأ.

وتزدان المقصورة الداخلية بفرش ألكانتارا وجلود فاخرة، مع خيوط حياكة باللون الفضي، وأحزمة الأمان بلونها الأزرق الداكن.