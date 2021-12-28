شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال اقتحام مدينة طوباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب ستة شبان فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحى، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس الواقعة فى شمال شرقى الضفة الغربية.

وقالت مصادر بمحافظة طوباس إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام والمسيل للدموع بكثافة ما أسفر عن إصابة ستة شبان بالرصاص الحي. فيما قالت مصادر طبية إن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تعاملت مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الصدر، وخمس إصابات بالأطراف، خلال مواجهات، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفى وقت سابق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، بلدة سلوان، الواقعة جنوب المسجد الأقصى ومخيم شعفاط ومنطقة راس خميس بمدينة القدس المحتلة.