شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية الانتخابات العراقية تخاطب الرئاسة للمصادقة على النتائج النهائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أنها خاطبت رئاسة الجمهورية من أجل المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة.
وأوضحت المفوضية - في وثيقة رسمية أوردتها وكالة الأنباء العراقية اليوم الثلاثاء، أنه تم مخاطبة رئاسة الجمهورية (استنادًا لأحكام المادة 54 من الدستور)، للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2021، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج.
وأضافت أن أكثر من 9.6 ملايين شخص أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي تنافس فيها ما لا يقل عن 167 حزبًا وأكثر من 3200 مرشح على مقاعد البرلمان.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت قرارًا، مساء الاثنين الماضي، بالمصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العراق في 10 أكتوبر 2021.
وفى وقت سابق، أعلن ائتلاف النصر العراقي قبوله بقرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات، فيما دعا جميع القوى السياسية لوحدة الصف وإعلاء المصالح العامة.
وقال الائتلاف في بيان له وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن الأساس في العملية الانتخابية والسياسية أنها قائمة على السياقات الدستورية والقانونية، وبالتالي فإنه ورغم تحفظنا على العديد من الاجراءات التي رافقت العملية الانتخابية وعمل المفوضية، إلا أننا نؤكد أنّ الالتزام بالسياقات القانونية والدستورية للدولة يحتم علينا القبول بتلك السياقات، مضيفا إننا نقبل بقرار المحكمة الاتحادية الخاص بالانتخابات"، مشيرا إلى أنّ موقف النصر كان وسيبقى لصالح دولة المواطنين، وتأصيل ممارساتها وسيادة مؤسساتها ووحدة شعبها.