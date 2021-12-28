شكرا لقرائتكم خبر عن القبس: إعلان الحكومة الجديدة بالكويت اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ظهر اليوم بدار يمامة، الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة، وقد بارك الشيخ نواف هذا الاختيار، متمنياً لهم كل التوفيق والسداد، متطلعاً إلى التعاون المثمر بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتوجيه كافة الجهود لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين الكرام والمقيمين وتحقيق كل ما ينشده الوطن العزيز من تقدم ونمو وازدهار.

ووفق صحيفة"القبس "الكويتية فإن أن المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة الجديدة سيصدر اليوم الثلاثاء.