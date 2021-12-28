شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير.. «الصحة» تعلن تسجيل 602 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 602 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.
وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 147 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالة وفاة.
إصابات كورونا في المملكة خلال الأسبوع الأخير:
الأربعاء 22 ديسمبر: 252
الخميس: 287
الجمعة: 332
السبت: 325
الأحد: 389
الاثنين: 524
اليوم الثلاثاء: 602
وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي وإجمالي الجرعات المعطاة من خلال إنفوجرافيك كالتالي:
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع كبير.. «الصحة» تعلن تسجيل 602 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.