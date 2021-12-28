شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طرق تساعد على نمو الشعر بسرعة.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

للحصول على شعر كثيف ومُغذى جيدًا يجب تحفيز بُصيلات الشعر، وهذا من خلال اللجوء إلى بعض الطرق والأطعمة التي تساعد على نمو الشعر بسرعة.



دائمًا ما تبحث المرأة عن الطرق التي تساعد على زيادة نمو الشعر وبالتالي زيادة كثافته وطوله، ويمكن الحصول على هذا من خلال تناول بعض أنواع الأغذية واتباع بعض الطرق التي نتعرف عليها من خلال ما يلي.

طرق تساعد على نمو الشعر:

تدليك فروة الرأس

تعتبر عملية تدليك فروة الرأس من الأشياء الهامة التي تساعد على تحفيز بصيلات الشعر، ما يساعد على نموها بشكل سريع، ولهذا يجب عليك الحرص على تعزيز فروة الرأس مرة واحدة يوميا مما يفيد الشعر ويساعد على التخلص من التلف والتقصف والتساقط.

الزيوت الأساسية:

أشارت العديد من الدراسات إلى أن الزيوت الأساسية مفيدة لنمو الشعر بسرعة، ومن هذه الزيوت زيت بذور اليقطين وزيت إكليل الجبل وزيت النعناع وزيت الجوجوبا، ولهذا يمكنك الاختيار ما بين أنواع هذه الزيوت من خلال تدليك فروة الرأس بها للحصول على نتيجة فعالة لنمو الشعر.

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قص أطراف الشعر:

يمكنك اللجوء إلى قص الشعر من الأطراف بشكل دوري كل 8 أسابيع تقريبا حتى يتم الحصول على شعر صحي وخالي من المشكلات، كما أنه يساعد على تحفيز نمو الشعر بشكل أكبر، ولهذا يمكنك قص حوالي 3 سم من أطراف الشعر.

شرب الماء:

يجب الحرص على شرب الكمية المناسبة من الماء بشكل يومي بما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميا، والذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية بالجسم وبالتالي يحفز فروة الرأس، ويساعد على نمو الشعر كما أنه يمنح الشعر الرطوبة اللازمة والوقاية من التعرض إلى مشكلات الشعر.

استخدام الألوفيرا الطبيعية:

تعتبر الألوفيرا من المكونات الطبيعية التي لها فوائد متعددة ومنها المساعدة على نمو الشعر وترطيبه والتخلص من التقصف والتساقط والعديد من المشكلات الأخرى، ولهذا يمكنك استخدام القليل من هلام الألوفيرا على الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

الخضروات الورقية:

تتميز الخضروات الورقية بالخصائص الغذائية المميزة وهذا لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم والتي تعتبر هامة لتحفيز بصيلات الشعر على النمو، حيث أنها تمد الشعر بالحديد والذي يعتبر عنصر مهم لإمداد فروة الرأس بالأكسجين الضروري لنمو الشعر، فضلا على أنها تحتوي على فيتامين أ المهم لترطيب فروة الرأس.

المكسرات:

المكسرات والبذور من الأطعمة الغنية بالأحماض الأمينية التي تساعد على إصلاح أضرار وتلف الشعر، كما أنها تحثه على النمو وزيادة كثافة الشعر، ولهذا من المهم تناول المكسرات والبذور ومنها السمسم وبذور الكتان واللوز والجوز والفستق والبندق والكاجو.

البيض:

صفار البيض من المكونات الرئيسية التي تساعد على نمو الشعر، ولهذا من المهم تناول البيض أو استخدامه في الماسكات والتي تزيد من قوة الشعر وحمايته من التلف، حيث أن البيض يحتوي على البروتين الضروري لصحة الشعر وفروة الرأس.

الأفوكادو:

يعتبر الأفوكادو من أنواع الفاكهة المميزة التي تساعد على نمو الشعر، وهذا لأنها بها نسبة كبيرة من البروتين والبوتاسيوم والماغنسيوم وحمض الفوليك، بالإضافة إلى الأحماض الأمينية والعديد من الفيتامينات الضرورية لنمو الشعر.