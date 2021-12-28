بإضافات جديدة.. "زووم" تستعد لاستضافة المناسبات الافتراضية الضخمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

مع اقتراب وباء كورونا من عامه الثالث، أصبحت الأحداث والفعاليات والمؤتمرات والاحتفالات، تعقد بشكل متزايد عبر الانترنت، من خلال تطبيقات الواقع الافتراضي المتعددة.



ولهذا، أصبحت تلك التطبيقات والبرامج المتخصصة بهذا المجال، في حاجة ملحة، لتوسيع مزايا منتجاتها وتحسينها أو الاعتماد على خدمات توفرها جهات خارجية، لتلبية الطلب المتصاعد على هذه الصناعة المزدهرة.

وفي هذا الصدد، أعلنت شركة ”زووم“ صاحبة تطبيق وبرنامج الاجتماعات الافتراضية الأشهر، الذي يحمل الاسم ذاته، عن استحواذها على أدوات (إضافات) تنتجها شركة ”Limal“ الناشئة المتخصصة فى مجال إنتاج الأحداث، مشيرة إلى أن الأدوات مصممة لإنشاء مناسبات إفتراضية احترافية محسنة.

وتلقي تلك الأخبار نظرة ثاقبة على مستقبل الأحداث الافتراضية، التي من الممكن أن يستضيفها تطبيق وبرنامج ”زووم“ في المستقبل، ومحاولة الشركة للتطوير، لتلبية احتياجات الصناعة المتزايدة، والتي ازدهرت خلال فترة وباء كورونا.

وبحسب ما نشر موقع ”ذا فيرج“ المتخصص في شؤون التقنية، فإن شركة ”زووم“ كشفت عن استحواذها الجديد عبر مدونتها الخاصة على الإنترنت.

وأشار الموقع إلى أن إضافات شركة ”Limal“ والمتمثلة في ”ZoomOSC“ ، و“ZoomISO“ مصممة لإنشاء أحداث افتراضية احترافية، مرجحًا أن تقوم شركة ”زووم“ بدمج تلك الإضافات في برنامجها، كجزء من عملية الاستحواذ الأخيرة.

وبحسب موقع ”Limal“ فإن إضافة ”ZoomOSC“ تعمل على تحسين الاجتماعات والأحداث الاحترافية باستخدام بروتوكول التحكم في الصوت المفتوح (OSC)، مما يتيح إمكانية دمج زووم مع برامج الطرف وأجهزة التحكم وخوادم الوسائط. فيما تتيح ”ZoomISO“ تصدير موجز الفيديو وإخراجه بدقة عالية.

وتعنى ببرامج أو تطبيقات الطرف الثالث، البرامج أو التطبيقات التي يتم إنشاؤها بواسطة مطورين فرديين، أو شركات برمجية (مثل Limal قبل الاستحواذ عليها) غير مرتبطة بالجهة المصنعة للجهاز أو بنظام التشغيل (مثل زووم) الذي يعمل التّطبيق عليه.

ومن خلال الحصول على إضافات ”Limal“ تقول ”زووم“، إن ذلك من شأنه أن يساعد نظامها على سد الفجوة بين الأشكال الناشئة والتقليدية لأدوات التحكم فى الأحداث، والتي من المفترض أن تكون في المتناول لاستوديوهات البث، والمسارح التي تحتاج إلى إنشاء بث احترافي.

وقالت جانين بيلوسي، كبيرة مسؤولي التسويق في الشركة: ”نركز على مواصلة تنفيذ إستراتيجيتنا التي تعمل على تطوير زووم، إلى منصة اتصالات أوسع نطاقًا، بحيث توفر للمستخدمين ما يحتاجون إليه لتنمية أعمالهم“.