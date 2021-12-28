شركة هواوي تطلق ساعتها الذكية Watch D الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق ساعتها الذكية Watch D الجديدة، يمكن استعمال الساعة الذكية Watch D الجديدة مع هواتف أندرويد.



وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية توفر العديد من الوظائف المتطورة مثل قياس ضغط الدم وتخطيط كهربية القلب وتمتاز بمقاومة الماء وفقا لفئة الحماية IP68.

وأوضحت شركة هواوي أنه يمكن استعمال الساعة الذكية Watch D الجديدة مع هواتف أندرويد بدءا من الإصدار 6 وأجهزة أبل الجوالة بدءا من نظام التشغيل "آي أو إس 9"، وتأتي بأبعاد 51 x 38 x 6ر13 ملم، ولا يتعدى وزنها 40 جراما بدون السوار.

وتعتمد الساعة الذكية الجديدة على نظام التشغيل Harmony OS وتعمل عن طريق تقنية البلوتوث 5.1، ويمكن استعمالها أثناء السباحة وتدعم أكثر من 70 وضعا رياضيا مع وظيفة تتبع النوم.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة AMOLED قياس 1.64 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 456 x 280 بيكسل مع بطارية سعة 451 مللي أمبير ساعة، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 7 أيام مع الأنشطة المعتادة، وتدعم الساعة الذكية من هواوي وظيفة الشحن اللاسلكي.

وأكدت الشركة الصينية على أن الساعة الذكية Watch D الجديدة تقوم بقياس معدل نبضات القلب ونسبة تشبع الأكسجين في الدم ودرجة حرارة الجسم، ولم تفصح الشركة الصينية عن موعد طرح ساعتها الذكية الجديدة في الأسواق العالمية أو أسعارها المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.