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شركة إل جي تطلق التلفزيون الذكي Objet TV الأنيق

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة إل جي تطلق التلفزيون الذكي Objet TV الأنيق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

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أطلقت شركة إل جي التلفزيون الذكي Objet TV الجديد، الذي يمتاز بتصميم أنيق وفريد من نوعه.

 

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن التلفزيون الذكي Objet TV الجديد يشتمل على كسوة من قماش كفادرات الفاخرة، والتي تكتسي باللون البيج أو الأخضر أو بلون الخشب الأحمر.

 

ولم تفصح إل جي عن البيانات التقنية للتلفزيون سوى أنه مزود بلوحة OLED Evo قياس 65 بوصة، مع نظام صوتي 4.2 بقدرة خرج 80 وات، ولم تكشف عن موعد طرحه أو أسعاره.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام