شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: ارتفاع ملحوظ بأسعار البنزين وتراجع طفيف بالمازوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار البنزين بنوعيه والغاز فى لبنان اليوم الثلاثاء، بشكل ملحوظ متأثرة بارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الليرة اللبنانية فى السوق غير الرسمية وعلى منصة صيرفة الحكومية، فيما انخفض سعر المازوت بشكل طفيف متأثرًا بتراجع السعر العالمى.