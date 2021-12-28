نصائح لا تعرفها للعناية ببطارية السيارة بالشتاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عادة ما تعاني السيارات من ضعف البطارية خلال فصل الشتاء، حيث تؤدي درجات الحرارة المنخفضة مع الرحلات القصيرة والأحمال الكهربائية الإضافية إلى إجهاد البطارية، وهو ما يظهر في مشاكل عند بدء تشغيل المحرك.



ولتجنب هذه المشاكل، أوصت الهيئة الألمانية للفحص الفني بفحص حالة البطارية من آن لآخر وتنظيفها مرة واحدة في السنة على الأقل من الرواسب وطبقات الأكسدة. ويجب حماية أعمدة التوصيل ومشابك الكابلات من التآكل، مع العلم بأن الشحم يعمل على حماية العمود والأطراف من التآكل.

وأشار الخبراء إلى أن سلوك القيادة يؤثر هو الآخر على حالة البطارية، فالرحلات القصيرة وفترات التوقف الطويلة تتسبب في تفريغ البطارية من الشحن. ويفضل عدم استنفاذ طاقة البطارية في تجهيزات غير ضرورية مثل تدفئة النافذة الخلفية أو الراديو أو تدفئة المقاعد، حيث يساعد هذا المولد على إعادة شحن البطارية بسرعة أكبر.

وعند الرغبة في إعادة شحن البطارية، يجب مراعاة التعليمات الخاصة بالسيارة وعملية الشحن بوجه عام، كما يجب أن يتطابق الشاحن مع البطارية، حيث يمكن أن يؤدي التعامل غير الصحيح إلى تلفيات مكلفة للنظام الكهربائي للسيارة.

وبشكل عام، يجب عند التعامل مع البطارية إيقاف تشغيل الإشعال والمحرك وجميع التجهيزات المعتمدة على التيار الكهربائي، ويوصى دائماً بارتداء نظارات واقية وقفازات مقاومة للأحماض.