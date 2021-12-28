أعراض لمتغير أوميكرون تختلف عن دلتا.. ما هما؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أثار الارتفاع المفاجئ في حالات متغير أوميكرون تساؤلات حول إمكانية حدوث موجة ثالثة من فيروس كورونا وفعالية اللقاحات التي يتم إعطاؤها. من المحتمل أن يصيب أوميكرون، الذي يُعتقد أنه أكثر قابلية للانتقال من المتغير السابق، عددًا كبيرًا من السكان في فترة زمنية أقل.



تكون أعراض هذا البديل أكثر اعتدالا مقارنة بمتغير دلتا، لذا فقد أوردت صحيفة إنديان إكسبرس، أربعة فروق بين أعراض أوميكرون ودلتا، على النحو التالي:

يكشف الخبراء أن التعب وآلام المفاصل والبرد والصداع هي أربع علامات شائعة للأوميكرون تختلف عن تلك الموجودة في متغير دلتا. بصرف النظر عن ذلك، فإن فقدان حاسة الشم والتذوق، والتي كانت من العلامات الشائعة لدلتا كان من الصعب رؤيتها في حالة أوميكرون.

في الأسبوع الماضي، اقترح طبيب من معهد "آيميز" أن أوميكرون قد لا يؤدي إلى ضيق التنفس مثل دلتا أو نوع آخر سابق من فيروس كورونا، لأنه من المحتمل أنه يتكاثر في الحلق بدلاً من الجهاز التنفسي. وقال إنه نتيجة لذلك، من المحتمل أن يكون تأثير عدوى الأوميكرون ضئيلًا على الرئتين. وهذا يعني أنه، على عكس عدوى دلتا التي تم فيها إدخال مجموعة كبيرة من السكان إلى المستشفى وعانوا من الالتهاب الرئوي، قد لا يحدث نفس الشيء بسبب المتحور الجديد.

يعتقد الخبراء أن متغير أوميكرون يمكن أن يتجاوز المناعة التي توفرها المناعة الطبيعية واللقاحات. وبما أنه متغير جديد فإن هناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث حوله لمعرفة المزيد عنه. ويقوم عمالقة تصنيع اللقاحات باختبار الأدوية الخاصة بهم لتقييم فعاليتها على متغير أوميكرون.

في أعقاب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، من الأفضل اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للبقاء في صحة جيدة ولياقة بدنية. يعد ارتداء القناع والحفاظ على النظافة المناسبة والحصول على اللقاح أفضل طريقة لحماية نفسك من الإصابة بالعدوى.