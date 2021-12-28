التوقيع على اتفاقية لدعم مشروع تمكين الشباب في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اتفاقية دعم مشروع تمكين الشباب لتحسين سبل العيش في اليمن، بتكلفة مليون و300 الف دولار.



وسينفذ المشروع الذي تم توقيعه من طرف المركز مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، ومن طرف الائتلاف وضحة عوض، في محافظات (عدن، لحج، حضرموت، سقطرى، المهره، مأرب والساحل الغربي).

ويهدف المشروع إلى تعزيز التعافي الاقتصادي للمستفيدين من خلال إيجاد فرص عمل للشباب والفتيات وتدريبهم وإكسابهم المهارات المطلوبة، وتحسين سبل العيش لمعيلات الأسر النازحة والأسر الأكثر احتياجًا عبر إلحاقهم في دورات مهنية تمكنهم من الحصول على فرص العمل.