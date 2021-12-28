من الجيل الجديد.. روسيا تطلق بنجاح صاروخ "أنغارا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

أطلقت روسيا بنجاح صاروخها من الجيل الجديد "أنغارا" أول صاروخ تطوره البلاد بعد سقوط الاتحاد السوفييتي منذ 30 عاماً.



وأعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" مساء أمس الإثنين، إطلاق صاروخ "أنغارا-إيه 5" بحمولة وهمية من قاعدة بليسيتسك العسكرية في شمال روسيا، في ثالث إطلاق للصاروخ منذ يوليو (تموز) 2014.

وقالت وكالة الفضاء الروسية في بيان: "روسكوزموس تهنئ قوات الفضاء العسكرية وقطاع الفضاء الروسي بكامله" واصفة الإطلاق بـ "ناجح".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع على تلغرام: "كل العمليات التجريبية لإطلاق صاروخ أنغارا-إيه 5 وإطلاقه جرت على النحو الصحيح".

وصواريخ أنغارا، تيمناً باسم نهر في سيبيريا يتدفق من بحيرة بايكال، هي الأولى التي تبننى بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

وصممت روسيا صاروخ "أنغارا" ليحل محل صواريخ "بروتون" التي يعود أول نماذجها إلى ستينات القرن الماضي. وقد منيت بانتكاسات عدة محرجة في السنوات الأخيرة أثارت أزمة في قطاع الفضاء الروسي.

ويأمل الرئيس فلاديمير بوتين أن تعمل الصواريخ الجديدة على إحياء قطاع الفضاء الروسي وتقليل الاعتماد على دول الاتحاد السوفييتي السابقة الأخرى.

وتستعين هذه الصواريخ الجديدة بتقنية أكثر مراعاة للبيئة، وتعتمد قوة دفعها على مزيج من الكيروسين والأكسجين السائل الأقل تلويثاً مقارنة مع وقود الصواريخ السام المستخدم في طرازات "بروتون".

وأرسل برنامج الفضاء الروسي أول إنسان إلى الفضاء في 1961، وأطلق أول قمر اصطناعي قبل ذلك بأربع سنوات.

لكن منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991، تعرض القطاع لفضائح فساد وسلسلة انتكاسات أخرى.