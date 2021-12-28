شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية: لبنان دولة مستقلة ولا أعترف بوجود نفوذ إيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتى، على أن لبنان دولة مستقلة مشددا على عدم اعترافه بوجود نفوذ إيراني في لبنان، لافتا إلى أن حزب الله هو حزبٌ سياسي موجود على الساحة اللبنانية.. وفق موقع لبنان 24 .

وأكد ميقاتى تمسكه باتفاق الطائف وبحسن تنفيذه ولا زال هو الدستور الصالح لتنفيذه في لبنان، داعيا إلى العودة إلى سياسة النأي بالنفس التي تحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي.

وأشار ، خلال مؤتمر صحفى بمقر الحكومة اللبنانية ، أنه لا يقايض على عقد مجلس الوزراء بأي تسوية غير مقبولة وطنيّاً ودوليّاً.

وقال ميقاتى، علينا اخذ العبر من الأزمات التي مرت علينا والعودة الى تطبيق الدستور وروحيته فنعيد الى الحياة السياسية انتظامها، وأضاف:"نحنُ ماضون حتى النهاية لإجراء الانتخابات وسأتابع هذا الموضوع بشكل كامل ومسؤوليتنا أن يحصل هذا الاستحقاق في وقتها".