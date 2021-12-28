شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف ريال غرامة صيد هذا الطائر في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن قيمة غرامة صيد طائر العقعق العسيري النادر.

وأوضحت الوزارة، أن غرامة اصطياد طائر العقعق تبلغ 100 ألف ريال، نظرا لأنه من أندر الطيور في العالم.

وأشارت إلى أن هذا الطائر لم يتبقى منه في منطقة عسير سوى 100 زوج فقط.

وأكدت أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعمل على وضع برنامج لإعادة تأهيله وإكثاره.