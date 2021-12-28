الهند تجيز الاستخدام الطارئ لأقراص "مولنوبيرافير" ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال وزير الصحة الهندي إن بلاده أجازت الاستخدام الطارئ لأقراص (مولنوبيرافير)، التي تنتجها شركة ميرك ضد فيروس كورونا، ولقاح كوفاكس، الذي ينتجه معهد الأمصال الهندي، ولقاح كوربيفاكس، الذي تنتجه شركة الأدوية البيولوجية الهندية.



وأكد الوزير مانسوخ ماندافيا، عبر تويتر، أن أقراص (مولنوبيرافير) ستنتجها 13 شركة في الهند للاستخدام المحدود في ظل وضع طارئ من أجل علاج البالغين من المصابين بأعراض كوفيد-19.

ووقعت شركات الأدوية (أوروبيندو فارما) و(سيبلا) و(صن للأدوية) وشركات أخرى في وقت سابق من العام الجاري اتفاقيات غير حصرية مع شركة ميرك لمنح الترخيص الطوعي لإنتاج وتوفير حبوب (مولنوبيرافير) في الهند.

وأجازت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الأسبوع الماضي الاستخدام الطارئ لأقراص (مولنوبيرافير) لمرضى كوفيد-19 البالغين والمصابين بأعراض من خفيفة إلى متوسطة.

وأعطت الهند 1.43 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى الآن، وتلقى أكثر من 839 مليون شخص بالغ جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.