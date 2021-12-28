شركة "سامسونغ" تستعد لطرح هاتف ذكي رخيص ببطارية عملاقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

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تستعد شركة "سامسونغ" لعرض هاتف Galaxy M33 الذكي الجديد، والذي سيحل محل Galaxy M32 5G.



وبحسب ما نشر موقع 91mobile، والذي نشر معلومات تتعلق بالهاتف الجديد، فإنه سيعمل على معالج Exynos 1200.

وسيزود الهاتف الذكي بشاشة AMOLED مقاس 6.5 بوصة ومقاومة للماء IP67.

ومن المتوقع أن يحصل Samsung Galaxy M33 5G على كاميرا رئيسية بأربعة أجهزة استشعار.

وسيدوم عمر البطارية طويلا، حيث سيتم تزويده ببطارية 6000 مللي أمبير.

وسيمكن تقديم Samsung Galaxy M33 5G في أوائل العام 2022.