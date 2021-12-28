شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة العدل التونسية تستعرض مختلف برامج التعاون الجارية مع أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، مختلف برامج التعاون الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في المجالين القانوني والقضائي وبالخصوص ما اتصل منها بكل من المنظومة الجزائية والمنظومة السجنية والإصلاحية، وذلك خلال لقائها السفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم.

وذكر بيان صادر عن وزارة العدل التونسية أنه تم خلال اللقاء التأكيد على مواصلة تعزيز مختلف برامج التعاون الجارية بين البلدين ودعم كل ما من شأنه أن يحقق نتائج تنعكس إيجابًا على أداء منظومة العدالة كاعتماد العقوبات البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامة وتعميم تجربة مكاتب المصاحبة بمرجع نظر جميع محاكم الاستئناف في إطار حماية حقوق المودعين بالسجون والعمل على إعادة إدماجهم في المجتمع.

ومثل اللقاء فرصة هنأ خلالها السفير الأمريكي، وزيرة العدل التونسية بتعيينها في هذا المنصب.