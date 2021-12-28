شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عراقى: ملاحقة بقايا داعش دخلت فصلا جديدا.. وسنطهر البلاد من الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي، أن "الجهاز قطع وعدًا للشعب العراقي بملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية والقصاص منهم وتطهير أرض العراق"، متوعدًا بملاحقة والقضاء على بقايا عصابات "داعش" الإرهابية في ديالى وكركوك.

وقال الفريق الساعدي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "ملاحقة بقايا داعش دخلت فصلاً جديدًا وسنطهر أرض العراق إلى جانب القوات المسلحة من الإرهاب وعدم السماح لكل من يحاول المساس بأمن المواطن".

من ناحية أخرى، أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، مقتل إرهابيين اثنين في ديالي بنيران جهاز مكافحة الإرهاب، مضيفًا أن قوات مُكافحة الإرهاب وخلال تقدمهم للبحث والتفتيش في سلسلة جبال حمرين، اشتبكوا مع عناصر عصابات داعش الإرهابية، وتمكنوا من قتل اثنين منهم، كما عثروا على وكر للإرهابيين بداخله اثنين من المختطفين أحدهم مقتول والآخر مصاب.

وأضافت أنه "تم تخصيص جهد جوي من قبل قيادة عمليات ديالى ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مبينة أن "جهاز مكافحة الإرهاب مازال مستمرًا بالعملية ضمن محوره".