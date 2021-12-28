شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول روسى: الوضع الإنسانى فى سوريا تدهور بشكل كبير العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لدى سوريا ألكسندر لافرنتييف أن الوضع الإنساني في سوريا تدهور بشكل كبير خلال العام الماضي بفعل سياسة الضغط التي ينتهجها الغرب مع دمشق.

وقال لافرنتييف في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية إن روسيا تقدم دعمًا واسعًا لسوريا في مختلف المجالات ، لافتًا إلى أنه "كما ظهر خلال مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع السابق حول اللاجئين في دمشق، فإن عددًا كبيرًا من الوزارات والهيئات الروسية تبذل جهودًا لإيجاد سبل لتقديم المساعدة للسوريين".

وأوضح أن موسكو قد سلمت الكثير من السلع الأساسية إلى سوريا، مع مشاركة الهياكل الحكومية والخاصة في هذا العمل، مٌضيفًا أن روسيا تبحث في خيارات أخرى لمساعدة سوريا، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التدخل لحل الأزمة الإنسانية في سوريا لأن الوضع هناك تدهور بشكل خطير خلال العام الماضي.