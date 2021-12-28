عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبرز هواتف 2021 في مصر.. سعر ومواصفات هاتف شاومي Mi 11 Lite

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

الخليج 365

شهدت سوق الهواتف طرح مجموعة مثيرة من الهواتف الذكية خلال 2021، وفي هذه السلسلة نسلط الضوء على أبرز تلك الهواتف.



من بين أبرز هواتف العام 2021 كان هاتف شاومي Mi 11 Lite الذي طرح في مصر خلال مايو/أيار 2021، ضمن هواتف الفئة الاقتصادية.

وهاتف Xiaomi Mi 11 Lite، الذي طرحته شركة الهواتف العملاقة، هو الأرخص ثمنا في سلسلة Mi 11.

مواصفات هاتف شاومي Mi 11 Lite

ويحتوي هاتف Mi 11 Lite على شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة، وبجودة عرض Full HD بلس، ومعدل تحديث يبلغ 90 هيرتز، كما تدعم الشاشة عرض مليار لون مع زجاج Gorilla Glass 5 الأشد متانة.

ويعمل هاتف Mi 11 Lite بواسطة معالج Snapdragon 732، ثماني النواة.

ويتمتع الهاتف بذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت، أو 8 جيجا والذاكرة UFS 2.2.

وفي الخلف، يحتوي Mi 11 Lite على إعداد ثلاثي الكاميرا، إذ تأتي الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 5 ميجابيكسل، فيما يتضمن كاميرا سيلفي واحدة تأتي بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/2.5 تدعم "HDR" و"Panorama".

ويأتي هاتف Mi 11 Lite الجديد ببطارية سعة 4250 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع حتى 33 واط.

كما يعمل الهاتف بنظام MIUI 12 استنادا إلى نظام التشغيل Android 11.

سعر هاتف شاومي Mi 11 Lite

يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، وهي: الأسود والأزرق والوردي، وطرح هاتف Mi 11 Lite الجديد للنسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 4999 جنيها مصريا، أما النسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام تم طرحها بـ5299 جنيها مصريا.