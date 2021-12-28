عدن - ياسمين عبد الله التهامي - امتلكته أميرة مصرية.. عرض قصر تاريخي للبيع بإسطنبول

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

الخليج 365

قررت عائلة تركية بيع قصر تاريخي يعود إنشائه للقرن الـ19، امتلكته خلال فترة إحدى الأميرات المصريات، بحسب ما ذكرته، الإثنين، وكالة "دمير أورن" التركية للأنباء.



وذكر المصدر أن عائلة "تراق" التركية قررت بيع قصر "راضي تراق" التاريخي من الطراز الأول، والذي شيده معماري فرنسي في ثمانينيات القرن التاسع عشر، على الطراز العثماني بمنطقة "قاضي كوي" في الجانب الآسيوي من مدينة إسطنبول.

وأشارت الوكالة إلى أن المبلغ المطلوب لبيع القصر هو 85 مليون ليرة، أي ما يعادل 7.3 مليون دولار أمريكي، لافتة إلى أن ذلك بحسب الإعلان المشهر للبيع.

وعن سبب قرار الأسرة المذكورة ببيع القصر، ذكرت الوكالة أن ذلك يرجع إلى عدم استخدامها للقصر الذي يتكون من 4 طوابق بها 26 غرفة، و3 حمامات.

القصر التاريخي كان قد شيد لصالح شاكب بك، أحد التجار بالعهد العثماني، ويتميز بواجهته المغطاة بالخشب، فضلا عن الزخارف التي تملأ كافة جنبات جدرانه وأسقفه من الداخل.

ويلفت القصر الانتباه بأسقفه التي تصل ارتفاعاتها إلى ما يقرب من الـ5 أمتار، فضلا عن تفاصيل دقيقة في نوافذه وأبوابه.

وتعود ملكية القصر للأسرة الحالية إلى 120 عامًا، وفق الوكالة التي ذكرت أن تاريخ تشييده غير معلوم بالتحديد.

ولفتت إلى أن الأميرة المصرية، خوشيار قادين، شركسية الأصل، إحدى زوجات إبراهيم محمد علي باشا، كانت المالك الثالث للقصر، وعاشت فيه لفترة من الزمن.

وبينت الوكالة نقلا عن أحد المصادر المعنية بالتحف المعمارية، أن الأميرة المصرية بعد أن اشترت القصر، حرصت على رسم الأهرامات المصرية على جدران غرفة نومها، نظرًا لاشتياقها لمصر في تلك الفترة، هذا إلى جانب عدد من الآيات القرآنية والأدعية.