شكرا لقرائتكم خبر عن ائتلاف النصر العراقى وتحالف تقدم يعلنان قبولهما بقرار المصادقة على الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ائتلاف النصر العراقي قبوله بقرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات، فيما دعا جميع القوى السياسية لوحدة الصف وإعلاء المصالح العامة.

وقال الائتلاف في بيان له وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن الأساس في العملية الانتخابية والسياسية أنها قائمة على السياقات الدستورية والقانونية، وبالتالي فإنه ورغم تحفظنا على العديد من الاجراءات التي رافقت العملية الانتخابية وعمل المفوضية، إلا أننا نؤكد أنّ الالتزام بالسياقات القانونية والدستورية للدولة يحتم علينا القبول بتلك السياقات، مضيفا إننا نقبل بقرار المحكمة الاتحادية الخاص بالانتخابات"، مشيرا إلى أنّ موقف النصر كان وسيبقى لصالح دولة المواطنين، وتأصيل ممارساتها وسيادة مؤسساتها ووحدة شعبها.

وفي سياق متصل، أكد رئيس تحالف تقدم العراقي محمد الحلبوسي، أن الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية خطوة باتجاه تحقيق المسار الديمقراطي.

وقال الحلبوسي - في بيان له عقب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات - إن الإجماع على الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية واحترام السياقات القانونية والدستورية بخصوص المصادقة على نتائج الانتخابات خطوة باتجاه تحقيق المسار الديمقراطي بعيدا عن خيارات الفوضى والانفلات ويحفظ هيبة وسيادة الدولة ويحمي مكتسباتها".