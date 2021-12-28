شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الاتحاد الجزائرى للمستثمرين: مخطط عمل لتعزيز الاستثمارات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ممثل الاتحاد الجزائري لأرباب العمل والمستثمرين عبد الله بن عراب، أنه تم وضع مخطط عمل مشترك ما بين الاتحاد، و كبرى الشركات المصرية العاملة في السوق الجزائري، بما يتماشى مع برنامج الانعاش الاقتصادي للدولة الجزائرية، وذلك لتعزيز حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر.



وأوضح عراب، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم الاتفاق، خلال الاجتماع، الذي عقده الاتحاد مع ممثلي هذه الشركات المصرية، على وضع خارطة طريق مؤقتة تضبط عملية التنسيق بين الشركات المصرية، وآليات التواصل مع الجهات المسؤولة عن الاستثمار و الصناعة في الجزائر.



وأضاف أنه تم التطرق أيضا إلى جميع العقبات التي قد تواجه الشركات المصرية، والتأكيد على الحرص على تذليلها.



وأشار ممثل الاتحاد الجزائري لأرباب العمل والمستثمرين إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم لقاءات إعلامية مكثفة للشركات المصرية عبر القنوات الجزائرية والتركيز على القيمة المضافة للاستثمار المصري في الجزائر.