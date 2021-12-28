شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ولبنان يبحثان تطوير التعاون الأمنى والعسكرى الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم /الاثنين/، مع وزير الدفاع اللبناني العميد موريس سليم والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وتطوير التعاون الأمني والعسكري الثنائي، بما في ذلك توقيع مذكرة تعاون بين وزارتي الدفاع العراقية واللبنانية.