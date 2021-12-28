شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو لاصطدام شاحنة بمسجد في حي المنتزهات بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير انتشر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة اقتحام شاحنة لمسجد في حي المنتزهات جنوب شرق محافظة جدة. أول فيديو لاصطدام شاحنة بمسجد في حي المنتزهات بجدة وكانت الشاحنة تسير على الطريق المحاذي للمسجد بسرعة عالية، قبل أن تقتحم المسجد وتحطم جداره. وقد أعلن المرور السعودي قبل ساعات أن حادث اقتحام الشاحنة للمسجد، أسفر عن إصابة خمسة أشخاص نقلوا للمستشفى من أجل تلقي العلاج والإسعافات الأولية.

كانت هذه تفاصيل خبر أول فيديو لاصطدام شاحنة بمسجد في حي المنتزهات بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.