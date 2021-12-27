شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن سرداب بالرياض.. عمالة وافدة تستغله في هذا الأمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير كشفت حملة رقابية بالرياض عن سرداب يقود لسكن عمالة مخالفة. وأضافت أمانة الرياض أنه ليقظة وفطنة مراقبينا الصحيين تم الإطاحة بوافدين يديرون صالون حلاقة مخالف للاشتراطات الصحية. وأوضحت أن السرداب مرتبط بغرفة حولتها العمالة إلى سكن لهم في مخالفة صريحة لما نصت عليه الأنظمة.

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