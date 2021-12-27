شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تدين الهجوم الإرهابى على محافظة صامطة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، بشدة الهجوم الإرهابي، الذى تعرضت له المملكة العربية السعودية بمحافظة صامطة بمنطقة جازان.

وأكدت الخارجية - فى بيان لها اليوم الاثنين - وقوف لبنان الدائم حكومة وشعبًا إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وأعربت عن أسفها لسقوط ضحايا وجرحى، مقدمة التعازى لأهالى الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.