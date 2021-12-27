شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة رانيا تنعى رئيس الأساقفة ديزموند توتو: بوصلة أخلاقية ومنارة في الشجاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الملكة رانيا العبد الله، زوجة عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، على تقديم واجب العزاء في الراحل ديزموند توتو، رئيس الأساقفة في جنوب أفريقيا، الذى رحل عن عالمنا أمس عن عمر يناهز الـ 90 عاماً، تاركاً إرثا كبيرا في محاربة الظلم، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام منذ قليل، مضيفة: رسالة نعي.

وكتبت زوجة عاهل الأردن على الصورة: "فقد العالم بالأمس بوصلة أخلاقية ومنارة في الشجاعة بوفاة الأسقف ديزموند توتو، سواء في موطنه في جنوب إفريقيا أو فلسطين أو العراق أو غيرها من بقاع الأرض، لم يتوانى يوماً عن محاربة الظلم وحث المجتمع الدولي على الارتقاء بإنسانيته.. كان شخصا عطوفاً وسمحاً، وأعتبر نفسي من المحظوظين لأني عرفته وعملت بجانبه، العالم سيفتقده".