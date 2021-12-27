شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء البحرينى يدين إطلاق الحوثيين مقذوفات تجاه مدينتى نجران وجازان بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان مجلس الوزراء البحريني، بشدة إطلاق الحوثيين مقذوفات تجاه مدينتي نجران وجازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أدى إلى وفاة إثنين من المدنيين في مدينة جازان وإصابة آخرين.