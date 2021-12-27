شكرا لقرائتكم خبر عن عملية نوعية.. الإطاحة بـ 4 مهربات بجدة ضبط بحوزتهن 11 كيلو جراما من الكوكايين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم ترويج المخدرات، أسفرت عن ضبط 11 كيلو جرامًا من مادة الكوكائين المخدِّر في منزل بمحافظة جدة، بحوزة 5 أشخاص، وهم: مخالف ومخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسيتين التشادية والنيجيرية، ومقيمتان من الجنسية النيجيرية، ووافدة بتأشيرة زيارة من الجنسية النيجيرية.

وأضاف أنه جرى إيقافهم، واُتخِذَت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.