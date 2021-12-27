شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحقيق مع موظفين ببلدية إسطنبول بتهمة التواصل مع مسلحين أكراد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

باشرت السلطات التركية تحقيقا مع مئات الموظفين من بلدية إسطنبول التي تديرها المعارضة؛ للاشتباه في صلتهم بجماعات مسلحة؛ ما أثار انتقادات شديدة من رئيس بلدية المدينة، اليوم الإثنين، بشأن إدارة التحقيق، بحسب وكالة ”رويترز“.



ويعتبر رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو عضو في حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيس في البلاد، أحد المنافسين المحتملين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومنذ فشل انقلاب 2016، أجرت تركيا تحقيقات وحاكمت عشرات الآلاف بتهمة الصلات بجماعات مسلحة في إجراءات صارمة، قالت جماعات حقوقية إنها استخدمت كذريعة لسحق المعارضة، في حين اعتبرت الحكومة أن مثل هذه الإجراءات ضرورية؛ نظرا لخطورة التهديدات التي تواجه البلاد.