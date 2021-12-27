استئجار يخت أو طائرة أرخص من استعارة ناقة في السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

نشر رئيس نادي الإبل في السعودية، فهد بن حثلين، اليوم الإثنين، رسما كاريكاتيريا يسلط الضوء على تفوق عقود استعارة الإبل بغرض المنافسة بها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليا، على عقود استئجار اليخوت الفارهة أو الطائرات المدنية المخصصة لكبار الشخصيات ورجال الأعمال.



وتظهر في الكاريكاتير الذي رسمه الشاب السعودي فهد الخميسي، منصة تتويج تعتلي ناقة المركز الأول فيها بمبلغ 20 مليون ريال (نحو 5.3 مليون دولار)، وهي قيمة صفقة إعارة غير مسبوقة شهدها مهرجان الإبل قبل أيام، بينما يحتل يخت فاره وطائرة خاصة المركزين الثاني والثالث في منصة التتويج، بقيمة مليونين ومليون ريال على التوالي لاستئجار أي منهما.

وشهدت الإيام القليلة الماضية قفزة كبيرة في سوق انتقالات الإبل بين الملاك المتنافسين على جوائز وألقاب النسخة السادسة من مهرجان للإبل التي تم رفعها العام الجاري إلى 250 مليون ريال (نحو 67 مليون دولار)، بحيث فاقت قيمة عقود البيع والإعارة المليونية مثيلاتها في عالم كرة القدم.