شكرا لقرائتكم خبر عن عملية استخباراتية نوعية.. «التحالف» يخترق الهرم القيادي للميليشيات ويوجه رسالة للحوثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، في عملية استخباراتية نوعية، من اختراق الهرم القيادي لميليشيا الحوثي، وكشف عن أدلة تحويل الحوثيين مطار صنعاء الدولي للاستخدام العسكري.

وقال العميد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف إن الحركة الحوثية حولت مطار صنعاء إلى مراكز تدريب ومخازن وإطلاق للصواريخ والطائرات المفخخة ضد المملكة والداخل اليمني.

كما توعد المالكي قيادات الحوثيين بعرض المزيد من الأدلة الاستخباراتية عن عمالة الحوثيين وتعبيتهم لإيران وتعليمات حزب الله الإرهابي.

مطار صنعاء – التحالف

عدوا أنفاسكم وخطواتكم

وطالب تركي المالكي، قيادات ميليشيا الحوثي بأن “يعدوا أنفاسهم وخطواتهم داخل شوارع صنعاء أو المقار التي يجتمعون فيها”.

وحمّل العميد تركي المالكي حزب الله الإرهابي مسؤولية جميع الضحايا المدنيين ممن قتلوا في اليمن والمملكة ومن 10 دول أخرى بسبب استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين والأعيان المدنية.

يذكر أن التحالف عرض خلال مؤتمر صحافي أمس بالرياض مقطعاً لقيادي من حزب الله اللبناني الإرهابي يعطي توجيهات لأبو علي الحاكم المطلوب رقم 5 في الحركة الحوثية، موجهاً انتقادات على الخلافات التي تدور بين عناصر الجماعة.

المدنيين خط أحمر

كما عرض التحالف فيديو آخر يقوم أحد خبراء حزب الله الإرهابي بتدريب الحوثيين على تفخيخ الطائرات المسيرة من داخل أحد المقرات بمطار صنعاء الدولي.

وحذر المتحدث باسم التحالف من أن المدنيين خط أحمر، مطالباً الحوثيين بإخراج كل الأسلحة من الأعيان المدنية، وقال: “نحن سنقرر متى وأين، نستهدف هذه القدرات”.