شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار – بمشيئة الله- على معظم مناطق المملكة، وذلك ابتدًا من يوم غد الثلاثاء وتستمر حتى الخميس.

وأوضح المركز أن الأمطار ستكون غزيرة وقد تصل إلى رعدية ومصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وزخات من البرد على مناطق؛ «مكة المكرمة والباحة وعسير والقصيم والرياض والشرقية».

في حين توقع أن تتأثر بعض المناطق بأمطار من خفيفة إلى متوسطة وهي: جازان وحائل وتبوك وبعض مناطق المدينة المنورة، والحدود الشمالية».

خريطة الأمطار المتوقعة كما في الصورة أدناه: