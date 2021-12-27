شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الداخلى اللبنانى يحبط عملية تهريب 26 شخصا من سوريا إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى فى لبنان، عملية تهريب 26 شخصا من سوريا إلى لبنان.

وذكرت المديرية، في بيان صحفى اليوم الاثنين، إن شعبة المعلومات بالمديرية ألقت القبض على 26 شخصا من الجنسية السورية أثناء محاولة دخولهم بشكل غير مشروع للأراضي اللبنانية. وأضافت: أن ذلك يأتي في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، وأن المقبوض عليهم تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويلهم للقضاء.

يذكر أن الرئيس اللبنانى ميشال عون، يوجه رسالة للبنانيين، فى الثامنة مساء اليوم الاثنين، يتناول فيها التطورات الراهنة والموقف منها.